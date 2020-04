Alcaldía de Panamá brinda ininterrumpidamente el servicio de transporte a trabajadores de la salud

Abril 8, 2020

Desde el 23 de marzo, la Alcaldía de Panamá ha estado brindando el servicio de trasporte para todos los trabajadores de la salud una vez culminan con su jornada laboral; esto se realizó por instrucciones del jefe de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, como parte del Plan Municipio Solidario que lleva a cabo esta entidad para la prevención y combate del CONVID19.

De lunes a domingo buses de la Alcaldía de Panamá transportan al personal médico de enfermería, laboratorios clínicos y radiología de los hospitales: Santo Tomás, Hospital del Niño, Complejo Hospitalario AAM de la CSS, San Miguel Arcángel y el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos en diferentes turnos, 6:00 a.m., 7:00 a.m., 7:30 a.m., 3:00 p.m., 7:00 p.m., 6:00 p.m., 11:00 p.m. y 11:30 p.m.

Los buses llevan al personal de salud a diferentes puntos estratégicos del área metropolitana, la 24 de diciembre y Juan Díaz; para que puedan llegar de manera rápida y segura a sus hogares.

El Municipio seguirá prestando este servicio el tiempo que sea necesario, como medida de apoyo y solidaridad con todos los trabajadores de la salud que lo requieran.