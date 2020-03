Gobierno decreta cuarentena total para contener el coronavirus

Marzo 24, 2020

El presidente de la República Laurentino Cortizo indicó que ejecutando las decisiones de las autoridades de salud, Decreta cuarentena de 24 horas la cual inicia este miércoles 25 de marzo a las 5:01 de la mañana.

La movilización será acorde al último número de la cédula de cada persona.

El mandatario indicó que las medidas se vienen hablando desde el 2 de febrero cuando estalló la pandemia.

Manifestó que se mantienen cinco mesas de trabajo incluyendo salud y economía entre otros para llevar adelante el Plan Panamá Solidario.

El presidente indicó que se mantendrán los subsidios como tanque de gas, becas, 120 a los 60, Ángel Guardián y otros.

El Plan Panamá Solidario se enfoca en Vale Panamá para comida, medicamentos y gas.Cortizo anunció la disminución de la tarifa eléctrica, y aseguró que no se cortará el servicio a quienes no puedan cumplir con el pago de sus facturas, por crisis generada por coronavirus. Instó a quienes mantienen ingresos, a cumplir con sus compromisos de pago. “Los que sí están pagando sus cuentas que lo hagan. Para los que consumen de 301 kilovatios a 1,000, hay un descuento del 30%” dijo.“A nadie se le va a cortar el agua en estos tres meses, pero deben usarla adecuadamente, internet no se le va a cortar en tres meses”, manifestó Cortizo.Anunció la creación de una cuenta en el Banco Nacional para alimentar el Plan Solidario, y anunciará el número en las redes.

Horario de salida por persona:

Si la cédula termina en 7: puede salir a las 7:00 a.m.

Si la cédula termina en 8: puede salir a las 8:00 a.m.

Si la cédula termina en 9: puede salir a las 9:00 a.m.

Si la cédula termina en 0: puede salir a las 10:00 a.m.

Si la cédula termina en 1: puede salir a las 1:00 p.m.

Si la cédula termina en 2: puede salir a las 2:00 p.m.

Si la cédula termina en 3: puede salir a las 3:00 p.m.

Si la cédula termina en 4: puede salir a las 4:00 p.m.

Si la cédula termina en 5: puede salir a las 5:00 p.m.

Si la cédula termina en 6: puede salir a las 6:00 p.m.

Todos los adultos mayores de 60 años de edad, sin importar su número de cédula, podrán realizar sus compras entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Según las autoridades, se le permitirá a cada ciudadano salir 30 minutos antes de la hora que le corresponde y llegar a su residencia 30 minutos después, esto significa que cada persona tiene una hora de movilidad, más una hora adicional