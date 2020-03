Arquidiócesis suspende las misas de fin de semana en el área metropolitana

Marzo 12, 2020

Monseñor José Domingo Ulloa aseguró que la celebración de las eucaristías sabatinas y dominicales en las iglesias de la Arquidiócesis de Panamá, quedan suspendidas por medidas de prevención contra el coronavirus.

Mientras que de lunes a viernes solo se permiten misas con un máximo de 50 personas.

“Como pastores, asumimos la responsabilidad de sensibilizar a nuestros fieles y a la sociedad en general, para que tome conciencia de lo urgente que es aplicar los protocolos de prevención y atención definidos por el Ministerio de Salud”, expresó Ulloa a nombre de la Conferencia Episcopal panameña.

Ante esta circunstancia, el domingo se transmitirán celebraciones eucarísticas durante el día por Radio Hogar y FETV, en horario de 8:00 am, 9:30 am y 11:00 am.

“Exhortamos a las parroquias que tengan plataformas digitales, a utilizarlas para la transmisión de sus celebraciones e invitamos a vivir estas transmisiones en familia, y a hacer la Comunión Espiritual.”

Se informó que la comunión se dará en la mano, los sacerdotes que tengan afecciones respiratorias u otros síntomas relacionados, no deben celebrar la Eucaristía con participación de fieles, o entrar en contacto directo con ellos.

Asimismo, los fieles que presenten cuadros de afección respiratoria u otros síntomas, deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas.

Los sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión deben lavarse las manos cuidadosamente –o usar gel antibacterial– antes de dar la comunión, y cuando lleven el viático a los enfermos. Incluso, en este último caso, se recomienda usar las mascarillas.

Los párrocos han de instruir sobre la forma de hacerlo, y garantizar que quien comulgue lo haga a la vista del ministro y el saludo de la paz queda suprimido.

Se recomienda que la colecta de la ofrenda se realice después de la comunión para evitar que, antes de recibirla, los feligreses manejen dinero, pues puede ser portador del virus y la Pastoral de la Salud orientará a los fieles sobre las medidas sanitarias que recomienda el Ministerio de Salud.

Para contribuir con las medidas de contención de la epidemia del coronavirus se exhorta a los sacerdotes durante los Sacramentos de la Reconciliación y Unción de los Enfermos deben usar las mascarillas, y de igual manera guardar todas las precauciones que recomiendan las autoridades de Salud.

Las personas mayores de 70 años o quienes padecen enfermedades que, de algún modo, aumentan el riesgo de contagio, han de tener especiales cuidados, incluida la posibilidad de abstenerse de participar en las celebraciones litúrgicas en los templos.

En cuanto a las honras fúnebres y los matrimonios, se realizarán con el mínimo de familiares cercanos.

Se suspenderán las catequesis de Primera Comunión y Confirmación, así como los eventos de parroquias, instituciones y movimientos eclesiales que reúnan a más de 50 personas.

Estas medidas estarán vigentes hasta que la autoridad competente anuncie nuevas orientaciones.

Las otras diócesis del país, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, asumirán las respectivas medidas preventivas.